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В Молдавии обозначили число нелегально въехавших украинцев с 2022 года

Погранполиция: с 2022 года в Молдавию нелегально въехали около 33 тыс. украинцев

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РИА Новости

В Молдавию за последние два года нелегально въехали порядка 33 тыс. украинцев. Об этом заявил заместитель руководителя генерального инспектората молдавской пограничной полиции Андрей Трофимов, чьи слова передает новостное агентство «Sputnik Молдова».

«Государственную границу с целью нелегальной миграции пересекли около 33 тыс. украинцев», — сказал он, добавив, что данные приведены за последние два года.

Согласно информации Трофимова, большее число граждан Украины пересекали границу в Приднестровском регионе, после чего на общественном транспорте они направляются к выезду из республики. Всех их обязательно документируют.

Сотрудник погранполиции добавил, что 18 тыс. нелегальных мигрантов выявили при попытке выехать из Молдавии в связи с тем, что у них не было штампа о въезде.

Перед этим сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков сообщил о стягивании военной техники Молдавии к границе.

Ранее в Молдавии заявили о тотальном проевропейском режиме в стране.

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