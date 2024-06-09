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В Курской области объявлена ракетная опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/Oleg Elkov

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Он призвал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Находящихся на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

До этого в Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Накануне стало известно, что украинские войска в течение дня атаковали приграничные районы Курской области, российские военнослужащие уничтожили 15 беспилотных летательных аппарата противника. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона.

Ранее министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО отразили атаку беспилотника над территорией Белгородской области.

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