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Стало известно количество китайских туристов, посетивших Россию без визы

МЭР: 140 тыс. китайских туристов посетили РФ после запуска безвизового механизма

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что с 1 августа 2023 года — с момента запуска группового безвизового режима — Россию посетили около 140 тысяч китайских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Планируем достичь по итогам 2024 года – 1,5-2 миллиона взаимных поездок и по электронной и по групповым безвизовым поездкам», — поделился Кондратьев.

Он добавил, что показатели еще не достигли допандемийных, но РФ уверенно движется к поставленным целям.

Чиновник уточнил, что министерство работает над введением безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой, а также рядом стран Африки.

До этого «Газета.Ru» писала, что в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году в гостиницах Северной столицы почти на треть выросло число бронирований гостиниц.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.

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