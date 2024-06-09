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В Рособрнадзоре рассказали, кто не сможет пересдать ЕГЭ в этом году

Музаев: удаленные за шпаргалки участники ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году

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Виталий Аньков/РИА Новости

Участники ЕГЭ, которые будут удалены с экзамена за использование шпаргалок и телефона, не смогут воспользоваться правом пересдать его до конца приемной кампании. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, нарушители смогут снова прийти на экзамен только в следующем году.

«Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи через год», — сказал Музаев.

Также глава Рособрнадзора заявил, что контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, с 1 сентября 2024 года должны занимать не более 10% учебного времени. По словам Музаева, контрольные работы в некоторых российских школах занимают до 40% учебного времени. Он отметил, что это раздражает как школьников, так и их родителей.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ.

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