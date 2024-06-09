Семь человек спасли из-под завалов дома в Луганске после обстрела

В Луганске на месте обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого дома завершились аварийно-спасательные работы, сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек», — отмечается в публикации.

Уточняется, что на месте ЧП работали 68 сотрудников МЧС и десять единиц техники.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Однако несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.