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Россиянам рассказали, кто отвечает за безопасность ребенка в детском лагере

НИУ ВШЭ: ответственность за ребенка в лагере несет организация

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Unsplash

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что ответственность за ребенка во время его пребывания в детском оздоровительном лагере несет организация. Его слова передает RT.

Виноградов пояснил, что родители заключают договор об оказании услуг с организацией, отправляя ребенка в детский оздоровительный лагерь. Таким образом организация берет на себя ответственность не только за досуг, но и за безопасность ребенка.

«За неисполнение сотрудниками санатория или лагеря обязанностей по присмотру за детьми ответственность несёт сам санаторий или лагерь», — отметил ученый.

Он уточнил, что за физический и нравственный вред, причиненный ребенку, родители вправе потребовать компенсацию.

До этого клинический психолог Валерия Рыжик рассказала, как понять, готов ли ребенок к поездке в лагерь.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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