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Рособрнадзор назвал оптимальное число контрольных в школах в новом учебном году

Музаев: с 1 сентября контрольные в школах должны занимать не более 10% времени

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Shutterstock

Контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, с нового учебного года должны занимать не более 10% учебного времени. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, региональные министерства. Мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — отметил он.

По словам Музаева, контрольные работы в некоторых российских школах занимают до 40% учебного времени. Он отметил, что это раздражает как школьников, так и их родителей.

До этого председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ для школьников, чтобы понять, насколько они нужны.

Ранее сообщалось, что большинство детей тратят на подготовку к контрольным до двух часов в неделю.

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