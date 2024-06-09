В Чехии приняли меры из-за угрозы терроризма

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном проведении теракта. Об этом сообщает новостной портал Idnes, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, безопасность усилили на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Полицейским приказали внимательно следить за подозрительными лицами около автобусных остановок и железнодорожных вокзалов.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что правоохранительные органы сейчас не располагают информацией о непосредственной угрозе и проводит профилактические меры.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна сможет полностью избавиться от зависимости от поставок российской нефти максимум к середине 2025 года. Также Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения беженцев на Украину с июня по ноябрь 2024 года.

Ранее в Чехии при ударе молнии пострадали 15 человек.