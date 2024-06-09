Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача травматолога-ортопеда Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустама Эфендиева.

Эксперт предложил заменить сахар сухофруктами или медом. В качестве альтернативы дрожжевой выпечке он предложил ржаной хлеб, который делается на закваске. По словам врача, он приносит пользу для костей и сосудов, а также улучшает сердечную деятельность.

Эфендиев напомнил, что Препятствует усвоению минералов фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, гречке и кукурузе. Он обратил внимание, что кофеин оказывает токсическое воздействие на костную ткань. Чрезмерное употребление кофе, по его словам, негативно влияет на микрофлору кишечника, что препятствует всасыванию минералов.

Врач посоветовал есть побольше зелени, овощей и фруктов.

«Черешня, вишня, клубника. Все, что в сезоне появляется, это обязательно нужно ввести в свою диету», — резюмировал эксперт.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик анонсировал появление в российских магазинах продуктов из Республики Сербской.