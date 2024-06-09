Неизвестные напали на корабль у берегов йеменского Адена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена. Пост ведомство опубликовало в соцсети X.

«Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент рассматривают как атаку, власти ведут расследование.

До этого неизвестные напали на судно в акватории Аденского залива. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центра координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети.

В конце апреля хуситы атаковали американский эсминец.

Ранее группа неизвестных напала на судно у берегов Джибути.