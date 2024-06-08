В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

В Никопольском районе Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал глава области.

Согласно его информации, также разрушены шесть частных домов и один гараж. Помимо этого, повреждены грузовик и микроавтобус.

Некоторое время назад Лысак заявил, что в городе Никополь обнаружили повреждения на инфраструктурном объекте. Он отметил, что местные жители слышали громкие звуки. По его данным, в результате ударов повреждения получили газопроводы и линии электропередачи.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава Днепропетровской области дал жителям 10 дней на сдачу ранее выданного оружия.