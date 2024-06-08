Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к столице региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде выбиты окна в двух квартирах, в одном частном доме посечена кровля, также повреждена крыша гаража. Кроме того, повреждения получили 10 автомобилей.

В поселке Новосадовый снаряд попал забор частного дома, образовалась воронка. В поселке Дубовое повреждена крыша одного дома и надворная постройка. В селе Таврово осколком повреждена крыша частного дома, посечены два автомобиля, повреждены линии электроснабжения. В поселке Разумное поврежден один автомобиль.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Ранее в регионе России на границе с Украиной сбили дрон ВСУ.