Большинство россиян положительно отозвались о российской системе образования

Большинство россиян оценивают систему образования в России, как развитую. При этом 40% граждан работают не по той специальности, которой обучались в высших или средних специальных учебных заведениях. Такие данные озвучила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева на состоявшейся в рамках ПМЭФ сессии «Мастер без имени: как образованию актуализировать форму и содержание современных профессий».

Участники сессии — представители классического образования, корпоративных университетов, эксперты профессиональной переподготовки — сошлись во мнении, что цифровая трансформация оказывает влияние на многие отрасли и сферы деятельности внутри страны. Изменениям подвергается и рынок труда.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, основная задача вузов — научить студентов учиться, но помочь адаптировать к новым условиям необходимо работодателям, ищущим квалифицированных и талантливых специалистов.

«Проблема кадровая есть, и выигрывают те работодатели, которые приходят в вуз и подбирают под себя студентов, влюбляя их в свои предприятия», — отметила Петрова.

С ее мнением согласился ректор центрального университета Евгений Ивашкевич. Он сказал, что в современных условиях система образования и бизнес не могут существовать отдельно.

Сегодня система образования в России активно меняется, отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель образовательной программы «Мастерская новых медиа» Юлия Аблец.

При этом во многих сферах, в том числе в медиа, по-прежнему остаются глобальные проблемы. Большинство руководителей СМИ, медиаресурсов, медиапроектов, согласно опросу «Мастерской новых медиа», не имеют профильного медиаобразования (64%). 69% считают, что профильное высшее образование не позволяет сейчас подготовить нужных им специалистов. А 93% не требуют от сотрудников профильного образования, опираясь на практические навыки.

Несмотря на сложности системы образования, онлайн-образование по-прежнему остается актуальным, заявил заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Он отметил, что согласно проведенным исследованиям, 89% россиян поддерживают концепцию непрерывного обучения, а половина считают, что их образования не хватает для работы. Кроме того, 50% граждан поддерживают онлайн-формат обучения.