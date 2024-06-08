Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян положительно отозвались о российской системе образования

Половина россиян поддержали онлайн-формат обучения

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Большинство россиян оценивают систему образования в России, как развитую. При этом 40% граждан работают не по той специальности, которой обучались в высших или средних специальных учебных заведениях. Такие данные озвучила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева на состоявшейся в рамках ПМЭФ сессии «Мастер без имени: как образованию актуализировать форму и содержание современных профессий».

Участники сессии — представители классического образования, корпоративных университетов, эксперты профессиональной переподготовки — сошлись во мнении, что цифровая трансформация оказывает влияние на многие отрасли и сферы деятельности внутри страны. Изменениям подвергается и рынок труда.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, основная задача вузов — научить студентов учиться, но помочь адаптировать к новым условиям необходимо работодателям, ищущим квалифицированных и талантливых специалистов.

«Проблема кадровая есть, и выигрывают те работодатели, которые приходят в вуз и подбирают под себя студентов, влюбляя их в свои предприятия», — отметила Петрова.

С ее мнением согласился ректор центрального университета Евгений Ивашкевич. Он сказал, что в современных условиях система образования и бизнес не могут существовать отдельно.

Сегодня система образования в России активно меняется, отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель образовательной программы «Мастерская новых медиа» Юлия Аблец.

При этом во многих сферах, в том числе в медиа, по-прежнему остаются глобальные проблемы. Большинство руководителей СМИ, медиаресурсов, медиапроектов, согласно опросу «Мастерской новых медиа», не имеют профильного медиаобразования (64%). 69% считают, что профильное высшее образование не позволяет сейчас подготовить нужных им специалистов. А 93% не требуют от сотрудников профильного образования, опираясь на практические навыки.

Несмотря на сложности системы образования, онлайн-образование по-прежнему остается актуальным, заявил заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Он отметил, что согласно проведенным исследованиям, 89% россиян поддерживают концепцию непрерывного обучения, а половина считают, что их образования не хватает для работы. Кроме того, 50% граждан поддерживают онлайн-формат обучения.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами