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На «Госуслугах» поменяют процедуру оформления микрозаймов из-за мошенников

Минцифры закроет на Госуслугах «лазейку» для займов на чужие аккаунты

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РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поменяет на электронной платформе Госуслуги процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО), которая в настоящее время позволяет мошенникам с помощью чужих аккаунтов выводить средства на собственные счета. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума-2024 (ПМЭФ) заявил глава минцифры Максут Шадаев, чьи слова передает «Интерфакс».

«Мы выясняли, почему у нас так активно сейчас развивается мошенничество по учетным записям Госуслуг», — рассказал министр.

Согласно его информации, посредством учетной записи на Госуслугах сейчас можно оформить кредит на сайте МФО, так как от учетки Госуслуг возможно подать все документы на выдачу займа, но указать реквизиты банковской карты другого человека и вывести финансы на подставное лицо. Данную проблему в ведомстве уже обсудили с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.

«Мы, естественно, будем закрывать эту опцию», — пообещал Шадаев.

То есть получить кредит сможет только то лицо, которое обратилось, уточнил он.

До этого руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что россиянам стоит придумать уникальный пароль на портале «Госуслуги» и в других сервисах, чтобы сохранить свои данные.

Ранее на «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT.

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