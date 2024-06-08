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Глава Дагестана опроверг информацию об атаке беспилотников на регион

Глава Дагестана Меликов опроверг информацию об атаке БПЛА ВСУ на регион

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

На территории Дагестана не были зафиксированы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сегодня вражеские БПЛАпытались проникнуть на территорию одной из республик СКФО – Северной Осетии-Алании. В этой связи в Дагестане были приняты необходимые меры безопасности, в том числе работает оперативный штаб. На территории Дагестана беспилотники не зафиксированы», — говорится в сообщении.

Днем 8 июня Telegram-канал Mash сообщал, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Дагестан.

После этого власти Дагестана не стали опровергать информацию о прилете беспилотника на территорию региона. Чиновники призвали граждан быть бдительными и при этом сохранять спокойствие, а также не помогать в распространении фейков.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в небе над Республикой Северная Осетия — Алания.

Ранее были названы суточные потери ВСУ в ДНР.

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