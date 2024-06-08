В Белгородской области отменили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об отбое ракетной опасности.

Таким образом, тревога длилась около 15 минут.

До этого Гладков сообщил о включении тревоги. Он призвал людей спуститься в подвал.

До этого ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и городе Шебекино.

7 июня также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» в Белгородской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион в 10:00 по московскому времени. Перед этим в ночь на 7 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Краснодарского края.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.