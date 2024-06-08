В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области запущена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал людей спуститься в подвал.

«Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

До этого ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и городе Шебекино.

7 июня в министерстве обороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» в Белгородской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион в 10:00 мск.

До этого в ночь на 7 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Краснодарского края.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.