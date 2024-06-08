Мизулина заявила, что отправляет информацию о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что все обращения о нарушениях проведения ЕГЭ передаются в Рособрнадзор. Ее слова передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что в «самых плохих ситуациях» данные передаются в прокуратуру. Мизулина назвала важным разбираться в каждом факте нарушений.

8 июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.

В этом году произошло сразу несколько скандалов из-за досмотров учащихся перед экзаменами. Так, в воронежской школе выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Также сообщалось, что в Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Ранее в российском регионе прервали ЕГЭ из-за ракетной опасности.