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Мизулина заявила, что отправляет информацию о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор

Мизулина: данные о нарушениях на ЕГЭ передаются в Рособрнадзор и прокуратуру

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что все обращения о нарушениях проведения ЕГЭ передаются в Рособрнадзор. Ее слова передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что в «самых плохих ситуациях» данные передаются в прокуратуру. Мизулина назвала важным разбираться в каждом факте нарушений.

8 июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.

В этом году произошло сразу несколько скандалов из-за досмотров учащихся перед экзаменами. Так, в воронежской школе выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Также сообщалось, что в Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Ранее в российском регионе прервали ЕГЭ из-за ракетной опасности.

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