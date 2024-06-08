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Суд отправил в тюрьму курганца, который надругался над женщиной и отобрал у нее паспорт

В Курганской области мужчина изнасиловал женщину, ворвавшись к ней домой

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Курганской области осудили мужчину, который надругался над женщиной и похитил ее паспорт. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Как было установлено судом и следствием, 39-летний житель одного из районов области проник в дом к своей жертве и жестоко ее избил.

Злоумышленник изнасиловал потерпевшую и зачем-то завладел ее паспортом, покидая место преступления. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы, и вскоре подозреваемого задержали и отправили под стражу.

Мужчину судили за незаконное проникновение в жилище, изнасилование и похищение у гражданина паспорта. По решению суда он отправится в исправительную колонию строгого режима на восемь лет.

Ранее мужчина изнасиловал бездомную женщину, отмечая свой день рождения.

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