Фермер заразился сибирской язвой и 10 дней не обращался в больницу

В Техасе владелец ранчо заразился сибирской язвой, после того как разделал и употребил в пищу ягненка. Об этом сообщает Metro.

Американец обнаружил на своем ранчо ягненка, который не подавал признаков жизни. Мужчина разделал тушу, приготовил мясо и угостил ягнятиной четырех гостей. Спустя некоторое время фермеру стало плохо, он обратился в больницу только 10 дней спустя.

Его руки были покрыты волдырями и сильно отекли. Медики диагностировали у него сибирскую язву. В течение недели врачи боролись за жизнь пациента и сумели спасти его. Были осмотрены все друзья и знакомые фермера, ни у кого из них не было выявлено признаков опасного заболевания.

Сибирская язва — это редкое и серьезное инфекционное заболевание, вызываемое спорообразующей бактерией Bacillus anthracis, которое может передаваться человеку при контакте с шкурами или волосами зараженных животных.

До этого сообщалось, что в Орегоне врачи спасли местного жителя, который заразился бубонной чумой от домашней кошки. Пациент не смог объяснить, как подхватил инфекцию, медики обследовали его окружение и взяли анализы у домашней кошки, которая оказалась источником заражения. Американца спасли, местные власти отметили, что это первый случай заражения за последние девять лет.

Ранее российские врачи спасли мужчину с лихорадкой Западного Нила.