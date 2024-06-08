На Кубани машина попала в ДТП и перевернулась из-за залетевшей в салон пчелы

В Абинске ребенок пострадал в ДТП, которое произошло из-за влетевшей в салон автомобиля пчелы. Об этом сообщает полиция Кубани.

На днях на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошла авария с опрокидыванием транспортного средства. 32-летняя автомобилистка рассказала, что потеряла управление, потому что в салон ее машины внезапно залетела пчела. Женщина испугалась насекомого и резко повернула руль, в результате автомобиль ВАЗ-2115 ушел в занос и перевернулся.

По данным ведомства , ДТП случилось, так как женщина-водитель не выбрала безопасную скорость движения, при этом ее шестилетний ребенок сидел на заднем сидении без детского кресла. Юный пассажир был госпитализирован после аварии с тяжелыми травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.

Ранее американец едва не сжег свой дом, пытаясь избавиться от паука.