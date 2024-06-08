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Под завалами частично разрушенного дома в Луганске нашли тела еще двух человек

Пасечник: cпасатели достали из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек

Спасатели достали из-под завалов частично разрушенного жилого дома в Луганске, который был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), тела еще двух человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«По состоянию на 8:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») известно о 60 пострадавших», — написал он.

По его словам, спасательная операция продолжается.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Несмотря на это, в Луганске произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд. К вечеру число пострадавших увеличилось до 57 человек, из которых четверых спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.

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