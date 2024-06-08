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Волонтеров, нашедших в свердловском лесу детей из Тюмени, наградят

«Е1»: в Свердловской области наградят волонтеров, нашедших потерявшихся детей

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Волонтеров из Екатеринбурга, которые нашли пропавших брата и сестру из Тюмени, пообещали наградить. Об этом сообщает «Е1».

Брата и сестру, которые потерялись в лесу в Свердловской области, нашли четверо волонтеров. Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов патрулировали зону поиска на квадроциклах.

Каждые 200 метров мужчины останавливались и кричали имена детей. Около шести утра они обнаружили брата и сестру, которые шли на шум. Дети были спокойны, но сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было.

«В ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит волонтеров», — сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, дети пропали 4 июня, они пошли в лес с дедушкой и заблудились. Пенсионер самостоятельно вышел из леса, брата и сестру нашли только 8 июня. Дети госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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