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Стало известно о состоянии детей, найденных в лесу в Свердловской области

Найденные в лесу Свердловской области дети находятся в состоянии средней тяжести

Брата и сестру, найденных в лесу в Свердловской области, госпитализировали, дети находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Дети, потерявшиеся во вторник, 4 июня, в лесу в Свердловской области во время прогулки с дедушкой, и обнаруженные утром 8 июня, госпитализированы в отделение интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы.

Они находятся в состоянии средней степени тяжести с признаками обезвоживания. Также состояние детей контролируют медики территориального центра медицины катастроф, на случай если их придется транспортировать в другую клинику.

До этого сообщалось, что в Яковлевском районе Приморского края сотрудники полиции вывели из леса женщину и двух девочек, которые собирали дикоросы и заблудились. Сотрудниками полиции незамедлительно были созданы поисковые группы, к поискам подключились сотрудники МЧС и волонтеры «ПримПоиска». Пропавших искали всю ночь, утром сборщиков удалось обнаружить и вывести из леса. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее российскую школьницу, пропавшую в Ульяновской области, нашли живой.

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