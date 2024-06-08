Один из членов экипажа «Аполлон-8» разбился в авиакатастрофе

Один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон вблизи от канадской границы. Самолетом управлял сам Андерс. 90-летний пилот пытался сделать мертвую петлю, но потерял управление аппаратом и самолет упал в воду и утонул.

В офисе местного шерифа добавили, что самолет был старой модели.

До этого научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый сообщил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-27б» может быть запущена на Северный полюс или обратную сторону естественного спутника Земли.

Также американские ученые Канзасской геологической службы Калифорнийского университета заявили, что из-за влияния человека Луна вступила в новую геологическую эпоху — лунный антропоцен.

Ранее ученые обнаружили турбулентные потоки вокруг МКС.