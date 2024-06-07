Воронежский главврач оказался под домашним арестом за то, что забирал премии у медиков

В Воронеже главврача одного из медучреждений подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, мужчина требовал от работников отдавать ему деньги, которые подчиненные получали в качестве премий и других стимулирующих выплат.

«Таким образом, он незаконно получил более 210 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению», – сообщается в публикации.

Соответствующую сумму он получал в период с сентября 2021 по апрель 2024 года.

В отношении главврача возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Мужчину отправили под домашний арест до 6 августа текущего года. Вскоре ему предъявят обвинения.

Правоохранители уже провели допрос фигуранта и обыскали его жилье, где изъяли документы, имеющие отношение к расследованию. Сейчас следователи продолжают проводить все необходимые мероприятия, которые позволят установить обстоятельства.

Ранее в Мурманске экс-начальника участка колонии-поселения ИК-17 подозревали в получении взяток.