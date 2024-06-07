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Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50

Министр Пащенко заявила, что при обстреле Луганска пострадали 50 человек

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до полусотни человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко на видео, которое опубликовал Telegram-канал правительства.

«По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек», — отметила глава ведомства.

Она подчеркнула, что 46 человек, в том числе 4 ребенка, госпитализировали. По словам Пащенко, врачи оценивают состояние десяти пострадавших, как тяжелое.

До этого стало известно, что число жителей Луганска, получивших ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 43 человек.

Утром 7 июня город Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. По информации пресс-секретаря главы республики Анны Романовой, украинские солдаты выпустили в сторону населенного пункта шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в МИД РФ прокомментировали удар украинских войск по городу Луганску.

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