Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до полусотни человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко на видео, которое опубликовал Telegram-канал правительства.

«По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек», — отметила глава ведомства.

Она подчеркнула, что 46 человек, в том числе 4 ребенка, госпитализировали. По словам Пащенко, врачи оценивают состояние десяти пострадавших, как тяжелое.

До этого стало известно, что число жителей Луганска, получивших ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 43 человек.

Утром 7 июня город Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. По информации пресс-секретаря главы республики Анны Романовой, украинские солдаты выпустили в сторону населенного пункта шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в МИД РФ прокомментировали удар украинских войск по городу Луганску.