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В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и городе Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» в Белгородской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регион в 10:00 мск.

До этого в ночь на 7 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Краснодарского края.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.

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