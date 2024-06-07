В Воронежской области объявили авиационную опасность

Авиационную опасность объявили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — говорится в заявлении, опубликованном в 16:54 мск.

На этом фоне глава субъекта призвал граждан, которые находятся дома, пройти в помещения без окон. Речь идет о кладовых, коридорах и уборных.

Тем, кто в момент срабатывания сирен был на улице, Гусев рекомендовал зайти в ближайшие здания или найти другие укрытия.

6 июня в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор региона подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) готовы отражать удары украинских дронов, и попросил местных жителей сохранять спокойствие.

За день до этого на подлете к городу Воронежу был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гусева, летательный аппарат уничтожили на предельно низкой высоте. Тем не менее обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее в Воронежской области после атаки украинского БПЛА загорелся частный дом.