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В челябинской гимназии прокомментировали сообщения о стрельбе по машине учительницы

В гимназию Челябинска не обращались по поводу стрельбы по машине учителя

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Директор гимназии №23 города Челябинск Наталья Запускалова заявила «Газете.Ru», что никто не обращался по поводу стрельбы по автомобилю одного из преподавателей. До этого СМИ сообщали, что неизвестные открыли стрельбу по учительнице, когда та садилась в автомобиль. По словам Запускаловой, в гимназии сегодня школьники сдавали ЕГЭ, экзамен прошел в штатном режиме.

«Сегодня в гимназии проходил экзамен ЕГЭ. На пункте дежурил представитель полиции. Никаких обращений ни к полиции, ни к директору не было. Экзамен закончился в штатном режиме», — сообщила она.

До этого о стрельбе около гимназии сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на очевидцев. Свидетели предположили, что стрельбу открыл кто-то из жильцов дома напротив гимназии. По словам очевидцев, у владелицы автомобиля было шоковое состояние.

При этом в пресс-службе УМВД Челябинска в беседе с URA.RU опровергли информацию о стрельбе. Там отметили, что на месте инцидента не было найдено пуль, а характер повреждений автомобиля «не говорит о стрельбе».

Ранее в Домодедово велосипедисты-драгдилеры обстрелял полицейских.

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