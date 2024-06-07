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Названо число поврежденных домов в Луганске в результате обстрела ВСУ

Пасечник: свыше 30 многоэтажек, школы и детсады повреждены при обстреле Луганска

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МЧС РФ по ЛНР

Более 30 многоэтажек, школы и детсады повреждены при обстреле Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей», — отметил он, уточнив, что правоохранители, пожарные и медики делают все возможное для спасения человеческих жизней.

По словам главы региона, на место происшествия оперативно выехали председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и руководитель муниципалитета Яна Пащенко.

Утром 7 июня город Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. По информации пресс-секретаря главы республики Анны Романовой, украинские солдаты выпустили в сторону населенного пункта шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Несмотря на это, в городе произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в МИД РФ прокомментировали удар украинских войск по городу Луганску.

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