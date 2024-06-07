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Москвичам разрешили купаться в городских водоемах

Вильфанд: вода в водоемах Москвы прогрелась до 22 градусов – можно купаться

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Ivan Sekretarev/AP

В эти выходные ненастная погода в Москве сменится устойчивым, летним теплом с минимальным количеством осадков. Температурный режим позволит жителям провести отдых на водоемах, вода станет достаточно теплой для купания, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды в водоемах московского региона останется достаточно высокой и составит в выходные +21 градус в Москве-реке. В озерах тоже будет +21 … +22, очень хорошая погода для отдыха в эти выходные», — пообещал синоптик.

В выходные существенных осадков не будет, небольшие дожди, которые могут местами пройти, будут почти незаметны. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем — 21-26 градусов.

«После нескучной рабочей недели в Москве наступит благодатное июньское лето», — заключил метеоролог.

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