Родителям рассказали, зачем лечить молочные зубы у детей

Бытует мнение, что лечить молочные зубы необязательно, поскольку они все равно выпадут, однако, это не так. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-стоматолог общей ﻿практики сети клиник DinStom Анастасия Кулагина. По ее словам, несвоевременная потеря временных зубов может привести к нарушению прорезывания постоянных, а также проблемам с жеванием и дикцией.

«Для начала нужно разобраться в анатомии. Временные молочные зубы — это абсолютно такие же зубы, как и постоянные. Они имеют и нервы, и корни. Более того, их корни обхватывают собой зачаток постоянного будущего зуба. Поэтому недооценивать важность молочных зубов не стоит», — подчеркнула Кулагина.

Она добавила, что кариес молочных зубов — это очаг хронической инфекции, причина многих проблем со здоровьем. Поэтому не стоит ждать, когда временные зубы выпадут — их нужно лечить, заключила специалист.

Детский стоматолог, терапевт сети клиник DinStom Марина Кинева до этого рассказала, как помочь ребенку побороть страх перед посещением стоматолога. По ее словам, лучше всего, чтобы первый визит к специалисту был не тогда, когда зуб уже болит. Поход к врачу не должен ассоциироваться с болью.

Она также отметила, что не нужно говорить ребенку о том, что врач ничего не будет делать на приеме, поскольку это не так. Вместо этого, стоит настроить его на то, что стоматолог проверит зубы, посчитает и почистит.

Ранее врач объяснила, как приучить детей чистить зубы.