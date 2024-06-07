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ЕР, РЖД и Всероссийская федерация самбо займутся развитием проекта «Zа самбо»

Глава РЖД Белозеров: самбо – визитная карточка России

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Единая Россия

«Единая Россия», РЖД и Всероссийская федерация самбо займутся развитием партийного проекта «Zа самбо» и его направления «Самбо – в школу». Соглашение о сотрудничестве в сфере развития самбо было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте партии.

Документом подписали руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин, гендиректор — председатель правления РЖД Олег Белозеров и федеральный координатор партпроекта, президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев.

Как напомнил Сидякин, проект «Zа самбо» реализуется «Единой Россией» с 2022 года. Он уточнил, что только за прошлый год было проведено более 200 мероприятий по всей стране, а также два всероссийских форума.

«Активно реализуем направление «Самбо - в школу». Его участниками стали более 2,7 тысяч школ и колледжей, 600 тысяч школьников и студентов. Секции открылись в 250 вузах. Уверен, партнерство с РЖД сделает самбо еще более доступным в городах и сельских территориях», – добавил руководитель Центрального исполкома партии.

По мнению Белозерова, популяризация спорта является безусловным приоритетом, который стал одним из элементов национальных целей развития России. Он подчеркнул, что самбо стало визитной карточкой страны. При этом глава РЖД напомнил, что это единственный в мире международный вид спорта, официальным языком которого является русский.

«РЖД выступают за здоровый образ жизни и будут всецело поддерживать инициативы в этом направлении», – добавил Белозеров.

В свою очередь, Сергей Елисеев обратил внимание, что соглашение объединило два бренда – РЖД и самбо.

«Уверен, мы сможем плодотворно поработать на общее благо», — сказал он.

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