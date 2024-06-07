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Психологи объяснили, почему дети становятся квадроберами

Детский психолог Дугенцова: квадроберы – это дети, не доигравшие в куклы

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Shutterstock/FOTODOM

Игры и переодевания в других людей и существ – это норма для детей, особенно в возрасте до семи лет. Если же подобным увлекаются дети постарше, подростки – это может признаком того, что в свое время ребенок не доиграл в куклы. Так детский психолог Дарья Дугенцова объяснила появление субкультуры квадроберов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, квадробика — это новый вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Он имеет нечто общее с субкультурой фурри, которая основана на изображении антропоморфных животных. Последователей движения называют квадроберы.

«Сюжетно-ролевая, театрализованная игра — это must have для каждой психики, плюс-минус можно еще поиграть до 12 лет, но не в таком формате, как в дошкольном возрасте», — отметила психолог.

Помимо нехватки игр в детстве, подобные увлечения могут признаком того, что ребенок пытается привлечь к себе внимание, объяснила Дугенцова. Чтобы точно определить причину необычного хобби и узнать, чего не хватает психике ребенка, нужно отвести его к специалисту, считает психолог. В целом она призвала не переживать по этому поводу, добавив, что и совсем без внимания такие увлечения оставлять нельзя.

«Это не какие-то страшные вещи, просто маячок для того, чтобы родители обратили на ребенка внимание, каким-то образом помогли ему», — заключила детский психолог.

В Новосибирске до этого активисты призвали срывать встречи квадроберов, в том числе с помощью «стреляющего оружия». Психолог считает, что это показатель подавленной агрессии, которую они пытаются таким образом выразить.

Ранее общественники заявили об угрозах от представителей квадробика.

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