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В Луганске увеличилось число пострадавших в результате обстрела ВСУ

Правительство ЛНР: число пострадавших при обстреле Луганска возросло до 35

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МЧС РФ по ЛНР

Количество пострадавших при обстреле города Луганска со стороны украинских войск увеличилось до 35 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).

По словам министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, среди раненых есть трое детей. Речь идет о мальчиках в возрасте восьми, 15 и 16 лет.

Глава профильного ведомства уточнила, что состояние несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.

«Пять человек находятся в тяжелом состоянии», — добавила Пащенко.

Утром 7 июня город Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы республики Анна Романова, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в сторону населенного пункта шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Несмотря на это, в городе произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд. К текущему моменту под завалами нашли 10 человек, троих из них спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ прокомментировали удар украинских войск по городу Луганску.

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