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СК возбудил еще одно уголовное дело в рамках расследования убийства скейтера в Москве

СК возбудил дело после перестрелки полицейских с убийцей скейтера в Москве

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В рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК РФ.

В ведомстве рассказали, что фигурант после совершенного убийства скрылся с места происшествия и был настигнут правоохранителями вблизи дома, расположенного на улице Матвеевская в городе. После этого он произвел не менее четырех выстрелов в направлении представителей власти, затем его нейтрализовали сотрудники полиции.

В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении.

В ходе обыска по месту его регистрации «были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, дактилоскопические и баллистические.

СК не уточняет имя погибшего, но 6 июня в Москве застрелили из автомата 34-летнего Константина Балишанского — скейтера, бывшего участника команды NikeSB. С возможным преступником, 35-летним Андреем Деминым, Балишанский был знаком. Подозреваемого поймали спустя 2,5 часа, при задержании, как сообщалось, он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и был ранен в голову.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве скейтера.

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