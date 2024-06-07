Стоматолог рассказала, чем опасно отсутствие одного или нескольких зубов

Отсутствие одного или нескольких зубов у человека нарушает баланс в организме, что в конечном счете может привести к головным болям, повышенной утомляемости, ощущению стрельбы в ухо и даже болям в спине. Об этом в беседе с РИАМО предупредила челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог сети клиник DinStom Тамара Овсепян. Также, по ее словам, возможна гиперфункция жевательных мышц.

«Соседние зубы начинают смещаться, пытаясь заполнить образовавшийся пробел — это явление известно как синдром Попова-Гадона. Простым языком — «свято место пусто не бывает». Во время диагностики мы проводим тесты, чтобы выявить зубы, наиболее подверженные гиперфункции и стираемости», — рассказала врач.

Она добавила, что принцип работы хирургов-имплантологов заключается в лечении не только симптомов, но и причин проблемы. Важно восстановить баланс зубочелюстной системы, а также биомеханику движения всего тела, заключила Овсепян.

Стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина до этого рассказала, как есть конфеты и не иметь проблем с зубами.

Для минимизации рисков образования кариеса после поедания сладкого нужно, как минимум, обязательно хорошо прополоскать рот водой. Если есть возможность, то провести дополнительную чистку зубов, посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, не стоит есть сладкое слишком часто. Согласно стандарту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендуется делать это не чаще одного раза в неделю.

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