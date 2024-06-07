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В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

The Washington Post: в Киеве усугубилась ситуация с отключением электроэнергии

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Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

После ударов Вооруженных сил России по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась. Об этом сообщает The Washington Post.

В американском издании отметили, что отключения начались 3 июня и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день.

В статье также говорится, что в некоторых частях Киева дела обстоят настолько плохо, что отключены даже светофоры, целые районы находятся без света. Электричество включают всего на несколько часов в день.

Автор материала добавил, что отключения электричества разделили Киев на «имущих» и «неимущих», причем даже жители некоторых элитных домов внезапно оказались в последней категории.

2 июня «Укрэнерго» сообщило, что вечерние лимиты на потребление электричества ввели во всех регионах Украины. Представители компании уточнили, что ограничения будут действовать в период с 18:00 до 00:00 по киевскому времени. Если лимиты потребления электроэнергии будут превышены, то власти той или иной области могут ввести почасовые отключения света. Они коснутся бытовых и промышленных потребителей, но не объектов критической инфраструктуры.

До этого директор украинской компании Yasno, входящей в энергетический холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко предупредил жителей всех областей страны об экстренных отключениях электроэнергии.

Ранее украинский энергохолдинг потерял около 86% мощностей.

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