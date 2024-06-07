Штаб помощи пострадавшим после ракетного удара ВСУ сформируют в Луганске

Штаб помощи пострадавшим после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформируют власти Луганска. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

«Формируется штаб [помощи пострадавшим]», — сказал собеседник агентства.

По факту обращений в него людей будет представлена дополнительная информация, добавили в администрации.

Массированный обстрел Луганска произошел 7 июня. Очевидцы сообщали о пожаре в районе Острой могилы. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что город был атакован дальнобойными ракетами ATACMS в количестве не менее шести штук. По ее словам, большая часть из них была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

После украинского ракетного удара в городе также обрушился подъезд жилого дома, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по Луганску пострадали 22 человека.