Следствие просит ареста гражданина Франции за сбор сведений о военной деятельности РФ

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости адвокат француза Алексей Синицын.

На вопрос, признает ли Винатье вину, правозащитник отвечать не стал.

7 июня гражданину Франции предъявили обвинение в сборе сведений об армии России, согласно ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса страны, мужчину задержали.

По данным СК, француз, имя и фамилия которого не приводятся, на протяжении нескольких лет отказывался подавать документы для включения в реестр иностранных агентов.

После чего, по версии следователей, он целенаправленно собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности России.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтверждал, что в Москве задержан Лоран Винатье. По его словам, мужчина работал не на французское государство, а на швейцарскую неправительственную организацию (НПО).

НПО создана бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном и занимается «дипломатией и дискуссионной деятельностью».

Задержанный француз «ни в коем случае не работал на Францию», но получит всю необходимую помощь, добавил Макрон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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