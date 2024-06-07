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В Луганске из-под завалов частично обрушившейся многоэтажки достали женщину

Спасатели достали женщину из-под завалов подъезда многоэтажного дома в Луганске

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Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске первого пострадавшего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В материале отмечается, что специалистам удалось спасти женщину. Но другая информация, включая подробности о состоянии раненой жительницы, пока не поступала.

Утром 7 июня украинские военные обстреляли Луганск, в результате чего в городе произошли несколько взрывов. Также очевидцы сообщили о пожаре в районе Острой могилы и пожаловались на отсутствие мобильной связи в некоторых частях города.

Как сообщается в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР), проблемы со связью вызваны перегрузкой соответствующих сетей. Министр цифрового развития и связи региона Андрей Ершов рассказал, что после новостей об атаке на административный центр субъекта многие люди начали звонить родственникам и знакомым.

По последней информации, в результате обстрела ранения получили 22 человека. В том числе восьмилетний ребенок.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после атаки в Луганске произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома. У здания обвалился один из подъездов, после чего на место выехали представители оперативных служб.

Ранее в Запорожской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал ребенок.

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