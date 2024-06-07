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Суд продлил домашний арест блогеру Портнягину

Суд в Москве продлил на два месяца домашний арест блогеру Дмитрию Портнягину

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Пресс-служба Дмитрия Портнягина

Тверской суд Москвы продлил на два месяца срок домашнего ареста блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Портнягин пробудет под домашним арестом до 10 августа.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. 15 апреля Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 10 июня по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его жена Екатерина проходит подозреваемой по делу.

На допросе Портнягин признался, что дробил бизнес между супругой Екатериной и одним из своих партнеров. Эксперты пояснили, что дробление бизнеса позволяет использовать упрощенную систему налогообложения, экономить на налоге на добавленную стоимость и налоге на прибыль.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее защита блогера Портнягина обжаловала его домашний арест.

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