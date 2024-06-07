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Назван главный подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа»

Shot назвал имя предполагаемого убийцы активиста Антона Еговцева

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Антон Еговцев/VK

Главным подозреваемым в убийстве общественника Антона Еговцева оказался тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника Telegram-канала, 37-летний Матвеев давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее, последние несколько месяцев он преследовал женщину и угрожал ей. 7 июня сталкер подкараулил мужа возлюбленной и как минимум семь раз ударил его ножом.

Сообщается, что убийца жил в подмосковной Лобне, занимался мотокроссом и тренировал других. Сейчас Матвеев находится в больнице, так как перед смертью Еговцев сумел дать ему отпор и сам ранил нападавшего. До этого мужчины уже пытались разрешить конфликт, два месяца назад между ними произошла драка.

До этого одной из версий убийства считалась профессиональная деятельность жертвы. Движение «Зов народа», в котором Еговцев был зампредом, стало автором несколько десятков жалоб на российских звезд. В том числе на Лолиту Милявскую, Аллу Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Анастасию Ивлееву и др. Сегодня стало известно, что Антона Еговцева убили, когда он возвращался из магазина домой. Вооруженный ножом убийца напал на него в подъезде, общественник скончался от потери крови.

Ранее прокуратура назвала основную версию причины убийства скейтера в Москве.

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Убийство активиста Еговцева
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