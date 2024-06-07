В России призвали отделить ЕГЭ от экзаменов при поступлении в вузы

В России нужно создать более совершенную систему сдачи выпускных экзаменов и отделить этот процесс от поступления в вуз, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Отменить ЕГЭ можно, но только если будет продуман удобный процесс поступления в высшие учебные заведения, заявила она в беседе с НСН.

«Сейчас, в век электроники, можно сделать поступление в институт по среднему баллу для того, чтобы ребята из регионов смогли спокойно поступать в высшие учебные заведения», —предложила Леткова.

Также, по ее мнению, учащиеся могли бы на базе ЕГЭ сдавать экзамены для поступления в вуз отдельно в школах или в региональных департаментах образования.

«Но, главное, разделить окончание школы и поступление в вуз», — убеждена эксперт.

Многие родители сегодня выступают за отмену ЕГЭ, которое мешает детям получать нормальное образование — вместо обучения их «натаскивают» на тестирование, добавила Леткова. По ее мнению, такой подход разрушает систему образования.

Напомним, депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. Учительское сообщество не поддерживает эту инициативу, отмечая, что это только усугубит проблему. Рособрнадзор заверил, что в будущем году никакие изменения ЕГЭ не затронут.

Ранее стало известно о полной синхронизации ЕГЭ и школьной программы к 2025 году.