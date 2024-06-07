Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме разработали закон о мерах соцподдержки многодетных семей

RT: депутаты ЛДПР предлагают закрепить законом меры соцподдержки многодетных

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Госдуме предлагают закрепить понятие «многодетная семья» на федеральном уровне, а также четко обозначить систему мер поддержки таких семей для всех регионов страны. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, передает RT со ссылкой на копию документа.

В законе «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации» депутаты предлагают обозначить определение многодетной семьи, меры их господдержки, права и льготы.

Сегодня в регионах России критерии определения таких семей и предусмотренные для них меры соцподдержки различаются, отмечается в пояснительной записке. Более того, в 15 регионах действует так называемый «ценз оседлости», согласно которому для получения льгот семья должна жить в этом конкретном субъекте постоянно.

«Люди могут лишиться своих льгот при переезде из одного субъекта в другой», — подчеркивают авторы документа, добавляя, что решить эту проблему поможет единый для всей страны закон.

Среди предлагаемых для закрепления в законопроекте мер поддержки — бесплатные лекарства для несовершеннолетних детей из многодетных семей, бесплатный проезд, приоритетное зачисление в детсад и другие.

Напомним, о планах установить федеральный статус многодетных семей в Госдуме рассказывали еще в прошлом году. Отмечалось, что также депутаты намерены дать определение понятию «студенческая семья» и установить для них отдельные меры поддержки.

Ранее сенаторы одобрили продление выплат многодетным семьям на погашение ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами