В Госдуме разработали закон о мерах соцподдержки многодетных семей

В Госдуме предлагают закрепить понятие «многодетная семья» на федеральном уровне, а также четко обозначить систему мер поддержки таких семей для всех регионов страны. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, передает RT со ссылкой на копию документа.

В законе «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации» депутаты предлагают обозначить определение многодетной семьи, меры их господдержки, права и льготы.

Сегодня в регионах России критерии определения таких семей и предусмотренные для них меры соцподдержки различаются, отмечается в пояснительной записке. Более того, в 15 регионах действует так называемый «ценз оседлости», согласно которому для получения льгот семья должна жить в этом конкретном субъекте постоянно.

«Люди могут лишиться своих льгот при переезде из одного субъекта в другой», — подчеркивают авторы документа, добавляя, что решить эту проблему поможет единый для всей страны закон.

Среди предлагаемых для закрепления в законопроекте мер поддержки — бесплатные лекарства для несовершеннолетних детей из многодетных семей, бесплатный проезд, приоритетное зачисление в детсад и другие.

Напомним, о планах установить федеральный статус многодетных семей в Госдуме рассказывали еще в прошлом году. Отмечалось, что также депутаты намерены дать определение понятию «студенческая семья» и установить для них отдельные меры поддержки.

Ранее сенаторы одобрили продление выплат многодетным семьям на погашение ипотеки.