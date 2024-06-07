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«Рассадник бактерий и грибков»: врачи призвали регулярно чистить кондиционеры

Врач Мухамадьяров: в кондиционерах без чистки размножаются бактерии и грибки

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Shutterstock/M-Production

Каждый год нужно проводить профессиональную чистку и дезинфекцию кондиционера. Делать это следует дважды — перед началом и после завершения летнего сезона, рассказал врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров. В противном случае возникает угроза для здоровья человека, потому что в охлаждающих элементах кондиционера могут размножаться бактерии и грибки, предупредил он в беседе с RT.

Помимо регулярной дезинфекции врач порекомендовал при активном использовании устройства каждые две-три недели промывать его фильтры под водой — это уже можно делать самостоятельно, без привлечения специалиста. Так в кондиционере не будут скапливаться грязь, пыль, пух, шерсть животных.

Важно помнить, что почти все системы кондиционирования только охлаждают находящийся в помещении воздух, снова и снова пропуская его через себя — никакого воздухообмена не происходит, добавил Мухамадьяров.

«Чтобы болезнетворные бактерии, накопившиеся в воздухе и на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, рекомендуется впускать в помещение новый воздух каждые 15-30 минут или использовать кондиционер вместе с бризером — устройством, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы», — отметил он.

Также он посоветовал использовать кондиционер в режиме +22...+24 градуса и направлять поток воздуха в потолок. При сильной жаре важно сначала установить режим только на 3-4 градуса ниже, чем на улице, а затем постепенно снижать — это защитит от перепадов температур, заключил специалист.

Напомним, другие врачи также подчеркивают, что при недостаточной санобработке воздушных фильтров кондиционера в них задерживаются различные бактерии и инфекционные агенты. Чаще всего встречается бактерия легионелла, которая любит жить в воздушном аэрозоле, размещаясь в маленьких капельках воды, и приводит к вспышке легионеллеза.

Ранее россиянам дали советы, как не заболеть от кондиционера.

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