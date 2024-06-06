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В Подмосковье прооперировали россиянку с опухолью размером с футбольный мяч

В Подмосковье женщине удалили миому размером с футбольный мяч

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Freepik.com

Врачи Подмосковья спасли женщину с крупной опухолью. Об этом сообщает минздрав региона.

Жительница Электростали пожаловалась медикам на кровотечения, общую усталость и боли внизу живота. При этом живот обратившейся соответствовал размеру живота на 26-й неделе беременности.

Специалисты оперативно удалили миому размером с футбольный мяч. Оказалось, что новообразование верхним краем задевало ребра, нижняя часть сдавливала кишечник и мочевой пузырь.

«Медики удалили новообразование с минимальной кровопотерей и сохранили матку и ее придатки», – поделились в ведомстве.

На данный момент женщине ничего не угрожает, она готовится к выписке.

В Минздраве региона напомнили о том, что необходимо проходить осмотр минимум раз в год даже, если нет каких-либо жалоб на самочувствие.

До этого в Новосибирске у 67-летнего мужчины обнаружили рак молочной железы. В результате пациенту удалили молочную железу и лимфоузлы. По словам специалистов, заболевание встречается в мужчин крайне редко.

Ранее в Подмосковье врачи удалили пациентке кисту с волосами и костями.

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