Никас Сафронов оформил своей работой стенд Санкт-Петербурга на ПМЭФ

Художник Никас Сафронов оформил своей работой стенд Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Событие было приурочено к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Как рассказал сын художника, пианист Лука Затравкин, Сафронов нарисовал точную копию своей новой картины «Плоды страсти или вечная красота поэзии».

Отмечается, что оригинал картины сейчас расположен в одном из музеев Северной столицы. Сам художник отметил, что в ближайшее время она будет презентована широкой публике.

«Форум должен гордиться не только достижениями нашей экономики, но и нашей культурой. А Александр Сергеевич, на мой взгляд, это один из главных символов российской культуры», — приводит слова Никас Сафронова издание.