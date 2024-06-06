Пьяный россиянин выбросил годовалого ребенка из окна третьего этажа из-за плача

Суд вынес приговор жителю Комсомольска-на-Амуре, который нанес ребенку серьезные травмы. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел в доме на улице Орджоникидзе. По версии следствия, в день произошедшего к россиянину пришла женщина с годовалым ребенком, за которым она должна была присматривать. Пара распивала спиртные напитки и во время застолья девочка плакала.

Поведение гостьи не понравилось мужчине, поэтому он вышел с ребенком на балкон и сбросил его с третьего этажа.

«В результате противоправных действий ребенку причинен тяжкий вред здоровью», – рассказали в ведомстве.

На девочку обратили внимание прохожие и вызвали медиков, которые оперативно прибыли на место и спасли пострадавшую.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.

Ранее в Запорожской области годовалая девочка с братом выпали из окна пятого этажа, пока дома была подруга их матери.